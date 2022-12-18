Реабилитацию в Сочи проходят 20 детей из ДНР и ЛНР Фото: пресс-служба администрации Сочи

Реабилитацию в Сочи проходят 20 детей из ДНР и ЛНР. Вице-спикер Госдумы РФ Анна Кузнецова и глава города Алексей Копайгородский посетили нейрореабилитационный центр «ИРИС», в котором лечатся ребята. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

На курорт приехали восемь детей из ДНР И ЛНР. К ним присоединились 12 ребят из Донецка, Мариуполя и Горловки. Ранее они уже проходили лечение и вернулись в Сочи из клиник Москвы. Здесь также помогают 15 родителям и родственникам, которые сопровождают детей.

Отмечается, что для реабилитации на курорт прибыла уже пятая группа детей. Всего в Сочи помогли почти 300 ребятам и родителям. Их размещают в отелях, оказывают медицинскую, психологическую помощь нейропсихологов, логопедов, логопедов и других специалистов.

Кроме того, для ребят и их родителей подготовили экскурсионную программу с посещением достопримечательностей Сочи, океанариума и дельфинария.

- Благодарен всем предприятиям и организациям нашего города, которые оказывают содействие в этом вопросе. Все поручения партийного штаба по гуманитарному сотрудничеству мы в Сочи выполним, - отметил Алексей Копайгородский. - Приложим максимум усилий, чтобы дети из зоны специальной военной операции и их родители поправили в Сочи здоровье, отдохнули и восстановились в полном объеме.

Уточняется, что семьи с детьми из ДНР и ЛНР в 2023 году продолжать направлять на реабилитацию в Сочи.

- Очень важно проанализировать опыт реабилитации детей на территории России, в городе Сочи и совместно с экспертами проработать модель, которую начнем тиражировать в регионах страны, - отметила Анна Кузнецова. - Также необходимо подготовить предложения к разработке комплексной федеральной программы по реабилитации детей из новых регионов РФ.