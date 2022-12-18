В Краснодаре загорелось здание рядом с ТЦ «Сити-центр» Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю

В Краснодаре 18 декабря загорелось здание рядом с ТЦ "Сити-центр". Спасателям сообщение о пожаре поступило в 20:25. Уже через минуту на место ЧП направились первые подразделения.

- Установлено, что произошло возгорание трехэтажного коммерческого здания. Площадь пожара - 100 квадратных метра, - уточняют в ГУ МЧС по Краснодарскому краю. - В 20:34 объявлен ранг пожара 1БИС.

На тушение подано четыре ствола «Дельта». Предварительно, пострадавших нет. Но пожарные продолжают гасить пламя.

- На тушение от МЧС России задействовано пять единиц техники, - добавляют спасатели.

Причины возгорания уточняются.