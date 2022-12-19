Погода в Адыгее 19 декабря 2022: местами ожидается снег с дождем

Узнали, какой будет погода в Адыгее 19 декабря 2022 Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

«Комсомольская правда» - Кубань» узнала, какой будет погода в Адыгее 19 декабря 2022.

В Майкопе неделя начнется с понижения температуры. Максимальная температура воздуха 19 декабря -2..+2°C. Ветер северный, 3 м/с. По прогнозу синоптиков, местами пройдет снег. К вечеру температура опустится до -3°C. Погода обещает быть пасмурной. Ветер северный, 4 м/с.

Погода в Лаго-Наки также ожидается пасмурной. В светлое время суток температура воздуха повысится до +7°C. Возможен снег с дождем. Ветер северный, северо-восточный, 1 м/с. Ночью столбик термометра опустится до -4°C. Ветер восточный, 2 м/с.