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НовостиОбщество19 декабря 2022 4:57

Сенатора от Адыгеи наградили орденом Дружбы

Глава республики поздравил Мурата Хапсирокова с полученной наградой
Валерия ГОДОВНИКОВА
Сенатора от Адыгеи Мурата Хапсирокова наградили орденом Дружбы. Фото: https://t.me/muratkumpilov

Сенатора от Адыгеи Мурата Хапсирокова наградили орденом Дружбы. Фото: https://t.me/muratkumpilov

Сенатора от Адыгеи Мурата Хапсирокова наградили орденом Дружбы. Соответствующий указ был подписан Президентом России Владимиром Путиным.

- Мурат Крым-Гериевич отмечен за большой вклад в развитие парламентаризма, активную законотворческую деятельность, многолетнюю добросовестную работу, - подчеркнул в своем Telegram-канале глава республики Мурат Кумпилов.

Сенатор курирует развитие сельской местности и поддержку спорта. Помогает молодежи, а также реализует инфраструктурные проекты. За вклад в развитие региона его поблагодарил глава Адыгеи. И поздравил с полученной наградой.