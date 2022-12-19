В 2023 году на поддержку аграрного комплекса в республике направят 742,6 млн рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

В Адыгее финансовую поддержку аграриев увеличат на 23%. Об этом глава республики сообщил во время прямой линии с местными жителями.

- В регионе активно развивается садоводство,отмечен рост объемов урожая зерновых, увеличение производства адыгейского сыра – в 2021 году сыровары изготовили 21 тыс. тонн сыра, по итогам текущего прогнозируется 25 тыс. Тонн, - рассказали в пресс-службе правительства Адыгеи. - В этой связи важно развивать как растениеводство, так и животноводство.

Для развития аграрного комплекса в регионе продолжится субсидирование. В 2023 году на эти цели направят 742,6 млн рублей. Кроме того, увеличится сумма грантовой поддержки «Агростартапа». В следующем году на нее планируют выделить более 90 млн рублей.