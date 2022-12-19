С февраля 2022 года предварительная опека установлена в отношении 42 детей из новых регионов России. Фото: администрация Сочи

В Сочи всех детей-сирот передали на воспитание в семьи. В Доме ребенка нет несовершеннолетних, которые остались без родителей. С февраля 2022 года предварительная опека установлена в отношении 42 детей из новых регионов России.

– Дети, оставшиеся без попечения родителей, получают государственные выплаты. Ежемесячное вознаграждение предусмотрено и для приемных родителей, - заявила начальник управления по вопросам семьи и детства Нонна Кардава.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, размер выплат устанавливает регион. В Краснодарском крае на соцподдержку было выделено около 150 миллионов рублей.