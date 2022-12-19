Глава Адыгеи дал поручения ведомствам после прямой линии с жителями республики

Мурат Кумпилов провел прямую линию с местными жителями. Фото: пресс-служба правительства Адыгеи

Глава Адыгеи провел прямую линию с местными жителями. По итогу онлайн-встречи Мурат Кумпилов дар ряд поручений ведомствам для решения обращений граждан.

- Во время прямой линии за почти 2,5 часа телевизионного эфира глава региона ответил на 60 вопросов, которые чаще всего задавались. Они носили как частный, так и общественный характер, касались самых разных сфер жизни: ЖКХ, газоснабжения, здравоохранения, благоустройства территории, оказания материальной помощи и другие, - рассказали в пресс-службе правительства Адыгеи.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», всего было получено 1240 обращений. Ответы на вопросы, не прозвучавшие в прямом эфире, будут рассмотрены частным образом.