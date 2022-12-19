Горнолыжные трассы в Сочи закрыли из-за возможного схода лавин

При угрозе схода лавин не рекомендуется выходить в горы.

На горнолыжных курортах Сочи возможен сход лавин. В связи с этим администрация Красной Поляна приняла решение закрыть все трассы. Кататься на склонах запрещено до конца 19 декабря.

- С 10:00 будут открыты канатные дороги: «Красная Поляна», «Реликтовый лес» и «Вершина», - сообщили в пресс-службе администрации горнолыжного курорта.

МЧС напоминает, что при угрозе схода лавин не рекомендуется выходить в горы в снегопад и непогоду. Если вы уже находитесь на вершине, то необходимо следить за изменением погоды. Выходя в горы, знайте в районе своего пути места возможного схода лавин.