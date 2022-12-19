В Краснодаре во время пожара в хостеле «Уютный дом» эвакуировали 30 человек

Фото: ГУ МЧС РФ по региону

В Краснодаре во время пожара в хостеле «Уютный дом» на улице Индустриальной эвакуировали 30 человек.

- Сообщение о возгорании поступило диспетчеру 18 декабря в 20:25. Огонь охватил 100 квадратных метров трехэтажного административного здания. Через час площадь пожара увеличилась до 400 квадратных метров, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Полностью ликвидировать возгорание удалось только через 5 часов - 19 декабря в 01:50. Пострадавших нет. В настоящее время эксперты устанавливают причины случившегося.

- На тушении пожара было задействовано от РСЧС 91 человек, 21 единица техники, в том числе от МЧС России 64 человека личного состава, 15 единиц техники, - добавили спасатели.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Краснодаре 18 декабря загорелось здание рядом с ТЦ "Сити-центр".