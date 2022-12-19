9,5% семей на Кубани могут позволить себе новый автомобиль

Рейтинг регионов по доступности новых машин Фото: Иван МАКЕЕВ

В Краснодарском крае новый автомобиль могут позволить себе 9,5% семей. Регион оказался на 55-й строчке среди регионов России по доступности автомобилей.

- На Кубань 9,5% жителей могут позволить купить в кредит и содержать новый автомобиль стоимостью 900 тысяч рублей, а дорогостоящую – еще меньше. Машину за 2,5 млн могут купить только 2,1% жителей, а премиум-класса от 10 млн – лишь 0,15%, - говорится в исследовании «РИА Новости».

Эксперты отмечают, что за последний год доступность автомобилей снизилось по всей России. В прошлом году недорогой автомобиль оценивался в 700 тысяч рублей. Доступность снизилась за счет роста цен на машины.