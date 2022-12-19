35% жителей Кубани будут просить у Деда Мороза повышения зарплаты

Жители Кубани хотят повышения зарплаты

Эксперты провели опрос среди жителей Краснодарского края и выяснили, что они будут просить у Деда Мороза в Новый год. Треть загадает повышения зарплаты, 11% - карьерный рост.

- 35% кубанцев хотели бы попросить у Деда Мороза повышения заработной платы. Чаще остальных об этом мечтают строители, работники транспорта и логистики, а также специалисты по управлению персоналом. Еще 11% опрошенных загадали новую профессию – в основном этот вариант ответа выбирали начинающие специалисты и представители сферы производства и сельского хозяйства, - сообщили исследователи hh.ru.

Жители региона для смены профессии выбирали сферу IT, также маркетинг, рекламу и дизайн. 6% хотели бы стать врачами, экономистами и актерами, 3% - учителями или коучами, по 2% - блогерами и полицейскими. Еще 11% выбрали бы иные варианты, среди которых встречались массажист, директор, писатель, переводчик, фотограф, ученый, инженер.