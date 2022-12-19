Новый промпарк Адыгеи позволит трудоустроить 10 тысяч человек

Новый промпарк в Адыгее позволит создать 10 тысяч новых рабочих мест. Фото: пресс-служба правительства Адыгеи

В Тахтамукайском районе Адыгеи к 2030 году появится новый промпарк. Это позволит создать 10 тысяч рабочих мест. Об этом рассказал глава республики Мурат Кумпилов.

- Создание индустриального парка серьезно повлияет на дальнейший рост экономики в регионе. Сейчас там создаем транспортную доступность, заводим газовые и электрические сети. В 2023 году мы начинаем работать с резидентами, - рассказал в своем Telegram-канале глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Парк является важным проектом для развития региона. Второй масштабный проект - всесезонный экокурорт «Лагонаки».

Как ранее сообщала «КП» - Кубань», новый курорт «Лагонаки» увеличит турпоток в Адыгею до 1 млн человек. Запуск нового объекта запланирован на 2025 год.