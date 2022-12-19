Водохранилище Краснодарского края и лиманы Азовского моря покроются ледяной коркой

Льдом затянет маловодье

Лиманы Азовского моря замерзнут в ночь на 20 декабря. В Краснодарский край ожидается понижение температуры.

- В связи с понижением температуры воздуха в ночь на 20 декабря и последующие сутки 21 и 22 декабря на реках северной части Краснодарского края, на малых реках и водотоках бассейна реки Кубань юго-восточной территории края, на мелководных участках Краснодарского водохранилища, а также в лиманах прибрежной зоны Азовского моря Краснодарского края местами ожидается образование первичных форм льда, - сообщили в краевом гидрометцентре.

19 декабря, по прогнозам, в крае в отдельных районах пройдет мокрый снег. Температура воздуха ночью +2…-3°, днем -1…+4°; в горах ночью 0…-5°, днем -3…+2°.