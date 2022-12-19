Россияне выбирают горы Сочи для встречи Нового года

За сутки туристы в среднем отдают 4,3 тысячи рублей. Фото: Андрей АБРАМОВ

Сервис бронирования опубликовал список самых популярных горных курортов у россиян для встречи Нового года. Жители России большего всего предпочитают горы Сочи. Они занимают 12% от всех бронирований. Обычно в Сочи останавливают на пять ночей. За сутки туристы в среднем отдают 4,3 тысячи рублей.

Второе место занимает Кисловодск. Город выбирают 3,2% россиян. Здесь средняя стоимость за ночь составляет 4,4 тысячи рублей.

Поселок Красная Поляна занимает третье место. Однако здесь ценник в три раза дороже. За одну ночь россияне отдают в среднем 12,2 тысячи рублей.