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НовостиОбщество19 декабря 2022 7:21

Жители трех районов Сочи останутся без воды из-за утечки на водоводе

Сочинцев просят запастись водой
Ангелина НАЗАРЧУК
Специалисты водоканалы Сочи зафиксировали стабильно падающее давление на участке магистрального водовода

Специалисты водоканалы Сочи зафиксировали стабильно падающее давление на участке магистрального водовода

Специалисты водоканала Сочи зафиксировали стабильно падающее давление на участке магистрального водовода в центре Адлера. Он обеспечивает водой три района: Адлерский, Хостинский и часть Центрального.

Эксперты обследовали водоводы. В результате в центре Адлера была обнаружена утечка.

- В данный момент выясняется характер повреждения и возможные сценария могущие негативно повлиять на водоснабжение обширных территорий курорта, - сообщили в пресс-службе сочинского водоканала.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, из-за утечки без воды останутся жители Адлера, Кудепсты, Хосты, Мацесты, Бытхи, микрорайона Светлана, а также села Раздольное. Сочинцев просят запастись водой.