Жители трех районов Сочи останутся без воды из-за утечки на водоводе

Специалисты водоканалы Сочи зафиксировали стабильно падающее давление на участке магистрального водовода

Специалисты водоканала Сочи зафиксировали стабильно падающее давление на участке магистрального водовода в центре Адлера. Он обеспечивает водой три района: Адлерский, Хостинский и часть Центрального.

Эксперты обследовали водоводы. В результате в центре Адлера была обнаружена утечка.

- В данный момент выясняется характер повреждения и возможные сценария могущие негативно повлиять на водоснабжение обширных территорий курорта, - сообщили в пресс-службе сочинского водоканала.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, из-за утечки без воды останутся жители Адлера, Кудепсты, Хосты, Мацесты, Бытхи, микрорайона Светлана, а также села Раздольное. Сочинцев просят запастись водой.