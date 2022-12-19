Жительница Адыгеи заказала препарат для похудения с сибутрамином Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительницу Адыгеи осудили за контрабанду препарата для похудения. Женщина заказала лекарства в состав которого входило сильнодействующее вещество.

- В апреле 2022 года 45-летняя жительница пгт. Яблоновский через интернет у неустановленного лица на территории иностранного государства приобрела препараты для похудения, содержащие в своем составе сильнодействующее вещество «сибутрамин» (включен в список сильнодействующих веществ с 29 декабря 2007 года) общей массой более 600 грамм, - сообщили в пресс-службе УФСБ России по Адыгее.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», женщину задержали на почте при получении посылки с препаратом. По решению суда ей назначили четыре года лишения свободы условно.