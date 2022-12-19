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НовостиОбщество19 декабря 2022 7:43

В Сочи модернизировали более 420 станций сотовой связи

В 11 населенных пунктах улучшили связь
Ангелина НАЗАРЧУК
Всего было проведено 200 километров новых линий. Фото: администрация Сочи

Всего было проведено 200 километров новых линий. Фото: администрация Сочи

В Сочи в 11 населенных пунктах улучшилась сотовая связь. Четыре села подключили к широкополосному доступу в сеть. На курорте модернизировали оборудование свыше 420 станций сотовой связи. Всего было проведено 200 километров новых линий.

- Операторы сотовой связи построили 74 новых площадки, и что важно для нашего протяженного города, – часть из них появилась вдоль железных и автомобильных дорог, - написал в своем Telegram-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский.

К слову, продолжается модернизация почтовой связи. В основном упор делается на сельскую местность.