В Сочи модернизировали более 420 станций сотовой связи

Всего было проведено 200 километров новых линий. Фото: администрация Сочи

В Сочи в 11 населенных пунктах улучшилась сотовая связь. Четыре села подключили к широкополосному доступу в сеть. На курорте модернизировали оборудование свыше 420 станций сотовой связи. Всего было проведено 200 километров новых линий.

- Операторы сотовой связи построили 74 новых площадки, и что важно для нашего протяженного города, – часть из них появилась вдоль железных и автомобильных дорог, - написал в своем Telegram-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский.

К слову, продолжается модернизация почтовой связи. В основном упор делается на сельскую местность.