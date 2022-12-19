МЧС Адыгеи предупредило о налипании мокрого снега с 19 по 20 декабря

С 19 по 20 декабря на территории республики ожидается сильное налипание мокрого снега
Фото: Евгения ГУСЕВА
МЧС Адыгеи предупредило об ухудшении погоды. С 19 по 20 декабря на территории республики ожидается сильное налипание мокрого снега.
- При налипании мокрого снега будьте осторожны на улице, обращайте внимание на целостность воздушных линий электропередач, при обнаружении обрыва линий электропередач звоните по телефонам экстренных служб, - сообщили в пресс-службе МЧС Адыгеи.
В ненастную погоду необходимо максимально обезопасить себя. В случае перебоев энерго-, газо-, водо- и теплоснабжении жителям рекомендуют незамедлительно обращаться в экстренные службы.