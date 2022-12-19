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НовостиОбщество19 декабря 2022 8:07

МЧС Адыгеи предупредило о налипании мокрого снега с 19 по 20 декабря

В республике прогнозируют ухудшение погоды
Валерия ГОДОВНИКОВА
С 19 по 20 декабря на территории республики ожидается сильное налипание мокрого снега

С 19 по 20 декабря на территории республики ожидается сильное налипание мокрого снега

Фото: Евгения ГУСЕВА

МЧС Адыгеи предупредило об ухудшении погоды. С 19 по 20 декабря на территории республики ожидается сильное налипание мокрого снега.

- При налипании мокрого снега будьте осторожны на улице, обращайте внимание на целостность воздушных линий электропередач, при обнаружении обрыва линий электропередач звоните по телефонам экстренных служб, - сообщили в пресс-службе МЧС Адыгеи.

В ненастную погоду необходимо максимально обезопасить себя. В случае перебоев энерго-, газо-, водо- и теплоснабжении жителям рекомендуют незамедлительно обращаться в экстренные службы.