МЧС Адыгеи предупредило о налипании мокрого снега с 19 по 20 декабря

С 19 по 20 декабря на территории республики ожидается сильное налипание мокрого снега Фото: Евгения ГУСЕВА

МЧС Адыгеи предупредило об ухудшении погоды. С 19 по 20 декабря на территории республики ожидается сильное налипание мокрого снега.

- При налипании мокрого снега будьте осторожны на улице, обращайте внимание на целостность воздушных линий электропередач, при обнаружении обрыва линий электропередач звоните по телефонам экстренных служб, - сообщили в пресс-службе МЧС Адыгеи.

В ненастную погоду необходимо максимально обезопасить себя. В случае перебоев энерго-, газо-, водо- и теплоснабжении жителям рекомендуют незамедлительно обращаться в экстренные службы.