В Краснодаре ищут двух пропавших школьников 11 и 14 лет Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт» Краснодарского края

В Краснодаре ищут двух пропавших школьников 11 и 14 лет. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт» Краснодарского края.

11-летний Дмитрий Горюшкин и 14-летний Алексей Лебедев ушли из дома 17 декабря. Но с тех пор дети так и не вернулись. После исчезновения школьников их родители обратились за помощью в поисках к волонтерам.

Известно, что Дима имеет рост 152 сантиметра, темно-русые волосы и карие глаза. В момент исчезновения мальчик был одет в желтую куртку, черную кофту, синие спортивные штаны, черные кроссовки и красно-синюю шапку.

У пропавшего Алексея светло-русые волосы, голубые глаза и рост 160 сантиметров. Мальчик уходил из дома в красно-черной куртке, темной кофте, синих спортивных штанах и черных кроссовках.

Всех, кто видел пропавших детей или знает, где они находятся, просят обратиться по номеру 8(906)5397076 либо на горячую линию отряда - 8 (800) 700 5452.