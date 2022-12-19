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НовостиЗдоровье19 декабря 2022 8:23

На Кубани за сутки выявили 40 новых случаев заболевания COVID-19

Коронавирус подтвердился у двоих детей
Светлана ОВДЕЙ
На аппаратах ИВЛ остаются три пациента Фото из архива КП

На аппаратах ИВЛ остаются три пациента Фото из архива КП

На Кубани за сутки выявили 40 новых случаев заболевания COVID-19. Коронавирусом в том числе заболели двое детей, самому младшему из которых один год. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

В Краснодаре получено 12 положительных результатов, в Сочи и Динском районе - по 5, в Славянском и Ленинградском районах - по 3.

По два пациента прибавилось в Анапе, Новороссийске, Кавказском, Новокубанском муниципалитетах, по одному - в Армавире, Геленджике, Курганинском и Новопокровском районах.

На аппаратах ИВЛ в тяжелом состоянии остаются 3 человека. С выздоровлением за сутки в регионе выписали 41 пациента.