На аппаратах ИВЛ остаются три пациента Фото из архива КП

На Кубани за сутки выявили 40 новых случаев заболевания COVID-19. Коронавирусом в том числе заболели двое детей, самому младшему из которых один год. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

В Краснодаре получено 12 положительных результатов, в Сочи и Динском районе - по 5, в Славянском и Ленинградском районах - по 3.

По два пациента прибавилось в Анапе, Новороссийске, Кавказском, Новокубанском муниципалитетах, по одному - в Армавире, Геленджике, Курганинском и Новопокровском районах.

На аппаратах ИВЛ в тяжелом состоянии остаются 3 человека. С выздоровлением за сутки в регионе выписали 41 пациента.