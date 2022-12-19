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НовостиОбщество19 декабря 2022 8:29

Прокуратурой возбуждено 3 уголовных дела о нарушениях прав предпринимателей на Кубани

Выездное заседания прокурор Кубани провел в Тихорецке
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
По итогам заседания прокурором края даны соответствующие поручения об их организации

По итогам заседания прокурором края даны соответствующие поручения об их организации

19 декабря в Тихорецке состоялось выездное заседание Общественного совета по защите прав предпринимателей. Его провел прокурор Краснодарского края Сергей Табельский.

В заседании приняли участие представители общественных организаций и более 80 предпринимателей из Белоглинского, Крыловского, Кущевского, Ленинградского, Новопокровского, Павловского и Тихорецкого районов. На встрече звучали просьбы об изменениях землепользования и застройки Павловского сельского поселения, фермеры жаловались несоответствие отдельных норм краевого законодательства в сфере развития сельского хозяйства федеральным.

Стоит отметить, что в этом году прокуроры выявили более 9 тысяч нарушений в сфере защиты прав предпринимателей, внесено свыше 4 тысяч актов прокурорского реагирования, инициировано привлечение более 290 чиновников к административной ответственности. А по фактам воспрепятствования законной предпринимательской деятельности возбуждено и расследуются 3 уголовных дела.

Кроме этого, на Кубани в этом году прокуратура отклонила каждую пятую проверку - более 2 тысяч из 11 тысяч предложенных. С учетом введенного в марте моратория дополнительно исключено еще 6 тысяч.