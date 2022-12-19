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НовостиОбщество19 декабря 2022 8:50

Вторая энергоавария оставила без света несколько СНТ в Карасунском округе Краснодара

Специалисты устраняют поломку
Светлана ОВДЕЙ
На месте работает аварийная бригада Фото из архива КП

На месте работает аварийная бригада Фото из архива КП

В Краснодаре произошла вторая за день энергоавария. Из-за поломки без света остались несколько СНТ в Карасунском округе.

- Из-за повреждения кабельной линии 6-10 кВ отключены ПС «хутор Ленина-11», и 13 трансформаторных подстанций, - сообщили в городской ЕДДС.

Временно обесточены СНТ «Восток», СТ «Радуга», СТ «Пашковское». Без электроэнергии также остаются СТ «Юбилейное» и ДНТ «Виктория».

На месте работает аварийная бригада. Время восстановления подачи уточняется.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что жители Прикубанского округа Краснодара частично остались без света из-за аварии. Специалисты устранили поломку.