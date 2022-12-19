Мурат Кумпилов побеседовал с восстанавливающимися бойцами. Фото: пресс-служба правительства Адыгеи

Глава Адыгеи навестил в военном госпитале солдат, вернувшихся из зоны СВО. Мурат Кумпилов побеседовал с восстанавливающимися бойцами.

- Бойцы в ходе беседы попросили установить в палатах телевизоры. Глава республики дал соответствующее поручение, - рассказали в пресс-службе правительства Адыгеи. - Ранее депутаты Госсовета-Хасэ РА закупили и установили в палатах и помещениях госпиталя более 30 кондиционеров, приобрели матрасы для реанимационного отделения.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», для комфортного выздоровления проводится благоустройство территории медучреждения. В ближайшие дни завершат укладку асфальта, а также установку лавочек и освещения.