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НовостиОбщество19 декабря 2022 9:01

Глава Адыгеи навестил в военном госпитале солдат, вернувшихся из зоны СВО

Бойцы проходят реабилитация в Майкопе
Валерия ГОДОВНИКОВА
Мурат Кумпилов побеседовал с восстанавливающимися бойцами. Фото: пресс-служба правительства Адыгеи

Мурат Кумпилов побеседовал с восстанавливающимися бойцами. Фото: пресс-служба правительства Адыгеи

Глава Адыгеи навестил в военном госпитале солдат, вернувшихся из зоны СВО. Мурат Кумпилов побеседовал с восстанавливающимися бойцами.

- Бойцы в ходе беседы попросили установить в палатах телевизоры. Глава республики дал соответствующее поручение, - рассказали в пресс-службе правительства Адыгеи. - Ранее депутаты Госсовета-Хасэ РА закупили и установили в палатах и помещениях госпиталя более 30 кондиционеров, приобрели матрасы для реанимационного отделения.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», для комфортного выздоровления проводится благоустройство территории медучреждения. В ближайшие дни завершат укладку асфальта, а также установку лавочек и освещения.