Выставка заработает в художественном музее имени Ф.А.Коваленко Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Выставка «Илья Глазунов. Поле Куликово» откроется в Краснодаре 23 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Выставка начнет работу в художественном музее имени Ф.А.Коваленко. Здесь представят 22 работы Илья Глазунова из коллекции Тульского музея изобразительных искусств, посвященные Куликовской битве.

- На экспозиции будут представлены портреты, пейзажи, батальные сцены, - отметили организаторы. - Лейтмотивом цикла «Поле Куликово» выступает тема родной земли в час суровых испытаний. Центральными для художника стали образы Сергия Радонежского и князя Дмитрия Донского.

Посетить выставку жители и гости города смогут до 12 февраля по улице Красной, 15. Уточняется, что молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет могут воспользоваться Пушкинской картой.