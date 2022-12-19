Среди зарегистрировавших брак до 18 лет за этот период отмечено девять женихов и 85 невест Фото: Иван МАКЕЕВ

В Адыгее с начала года зарегистрировали 2114 браков. Об этом сообщил Адыгеястат.

- За десять месяцев 2022 года в Адыгее зарегистрировано 2114 браков - на 456 больше, чем разводов, - рассказали в Адыгеястате. - При этом по сравнению с прошлым годом, количество браков увеличилось на 141, но и количество разводов увеличилось на 116.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», среди зарегистрировавших брак до 18 лет за этот период отмечено девять женихов и 85 невест. Кроме того, мужем и женой стали 305 жителей республики в возрасте старше 50 лет.