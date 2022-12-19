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НовостиПроисшествия19 декабря 2022 9:55

На Кубани женщину подозревают в убийстве сожителя во время пьяной ссоры

Возбуждено уголовное дело
Светлана ОВДЕЙ
Расследование продолжается Фото из архива КП

Расследование продолжается Фото из архива КП

На Кубани женщину подозревают в убийстве сожителя во время пьяной ссоры. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Все произошло в хуторе Курчанском Приморско-Ахтарского района. Ночью 18 декабря 48-летняя и 40-летний сожители выпивали дома. В какой-то момент между ними возникла ссора – поводом стала ревность. Во время конфликта женщина схватила нож и несколько раз ударила им мужчину в область груди.

После этого подозреваемая рассказала обо всем соседям, которые вызвали полицию и скорую. Мужчина же скончался до приезда медиков.

- В ходе осмотра места происшествия следователем было обнаружено и изъято орудие преступления - нож, а также другие вещественные доказательства, - сообщили в пресс-службе краевого СУ СК РФ.

Подозреваемая задержана и допрошена следователем. Сейчас решается вопрос о заключении женщины под стражу. Расследование дела продолжается.