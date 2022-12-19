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НовостиОбщество19 декабря 2022 10:10

В Адыгее больше месяца ищут без вести пропавшего 41-летнего мужчину

Бислан Псеунов не выходит на связь с 29 октября
Валерия ГОДОВНИКОВА
Если вы обладаете информацией о местонахождении Бислана Псеунова, просьба обращаться по номеру 8-800-700-54-52. Фото: поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» по Адыгее

Если вы обладаете информацией о местонахождении Бислана Псеунова, просьба обращаться по номеру 8-800-700-54-52. Фото: поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» по Адыгее

В Адыгее больше месяца ищут без вести пропавшего 41-летнего мужчину. Бислан Псеунов вышел из дома 29 октября и больше не выходил на связь.

- Рост пропавшего 170 сантиметров, худощавого телосложения, волосы черные с сединой, глаза карие, - рассказали в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт» по Адыгее. - Из особых примет - татуировка.

В день исчезновения Бислан Мухарбиев был одет в синюю куртку-ветровку, черные спортивные штаны, черные кроссовки и черную кепку. Если вы обладаете какой-либо информацией, можно позвонить на бесплатный номер 8-800-700-54-52