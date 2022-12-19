Шторм прогнозируют 19 декабря с 11:30 часов до утра 20 декабря. Фото: Виктор КЛЮШКИН

Метеорологи прогнозируют шторм в Сочи. Волнение моря может достигать четырех баллов. Шторм прогнозируют 19 декабря с 11:30 часов до утра 20 декабря.

- По поручению главы города Алексея Копайгородского все городские службы работают в усиленном режиме, - сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

Специалисты МЧС рекомендуют жителям и туристам временно отказаться от отдыха у воды. В случае ЧС необходимо звонить по номеру телефона 112.

Ранее сообщалось, что горнолыжные трассы в Сочи закрыли из-за возможного схода лавин. При этом канатные дороги будут открыты.