В Краснодаре осудили двоих организаторов нарколаборатории

Приговор в законную силу не вступил Фото из архива КП

В Краснодаре озвучили приговор двоим организаторам нарколаборатории. Мужчинам назначили 21 год тюрьмы на двоих. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Так, обвиненные Валентин Демиденко и Герман Толстик с февраля по сентябрь 2021 года организовали нарколабораторию в Темрюкском районе. Мужчины подготовили на лесопильной базе помещение из ОСБ-панелей, установили оборудование и закупили вещества и жидкости, необходимые для производства наркотика. Всего они приготовили более 14 килограммов, которые планировали расфасовать и продать в Краснодарском крае.

- Незаконная деятельность была пресечена сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю. У Демиденко также было изъято наркотическое вещество, которое он хранил для личного употребления, - сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

В суде Герман Толстик утверждал, что сам организовал нарколабораторию, не сообщив об этом Демиденко. Тот, в свою очередь, также доказывал, что не знал об оборудованной базе.

- Вина подсудимых была доказана совокупностью исследованных по делу доказательств. Они признаны виновными, с учетом всех обстоятельств им назначены наказания в виде лишения свободы - Демиденко на срок 16 лет со штрафом в размере 30 тысяч рублей, Толстику на срок 15 лет, - сообщили в Объединенной пресс-службе краевых судов.

Уточняется, что отбывать наказание мужчины будут в колонии строгого режима. Приговор в законную силу пока не вступил.