Сбер профинансирует строительство ЖК «Патрики» в Краснодаре

Фото предоставлено пресс-службой СберБанка

Сбер и ГК ТОЧНО подписали договор о финансировании строительства жилого района «Патрики» в Краснодаре. Это уже шестой проект компании, реализуемый совместно со Сбером.

«Патрики» - жилой район бизнес-класса, который строится в периметре улиц Старокубанская, Сормовская и Лизы Чайкиной. Комплекс займет территорию 20,3 га и будет состоять из пяти кварталов переменной этажности в 5-18 этажей, рассчитанных на 4275 квартир, для которых предусмотрено более 4 000 машиномест. Также в «Патриках» девелопер построит три детских сада: два на 280 и один на 240 мест, школу на 1550 мест. Первую очередь планируют сдать в 1-3 кварталах 2025 года, в том числе первый детский сад.

«Патрики» располагаются в центральной части города в районе с развитой транспортной сетью, коммерческой и социальной инфраструктурой. При этом девелопер планирует насытить свой проект крупнейшими торговыми сетями, ресторанами и кафе, фитнесом, коворкингом, магазинами и сервисами известных брендов. По замыслу ГК ТОЧНО, «Патрики» станут альтернативой центру южной столицы и одним из самых популярных мест для жизни, работы и отдыха в городе.

Николай Амосов, генеральный директор ГК ТОЧНО:

«При выборе недвижимости большинство клиентов ставят на первый план безопасность и надежность девелопера и банка-партнера. Именно поэтому мы развиваем наше стратегическое сотрудничество со Сбербанком как одним из самых уверенных банков страны. В свою очередь, ГК ТОЧНО – №1 в регионе по объемам строительства и ввода жилья, а также по потребительским качествам комплексов. Мы входим в список системообразующих предприятий России, а это означает доверие со стороны государства и строгий контроль на всех уровнях. Мы планируем дальше двигаться вперед большими темпами - банковское финансирование поможет в этом».

По проектному финансированию Сбера при покупке жилья клиенты направят средства на эскроу-счета, где деньги будут храниться в течение всего срока строительства. Застройщик сможет раскрыть эскроу-счета только после введения дома в эксплуатацию.

Татьяна Сергиенко, управляющий Краснодарским отделением Сбербанка:

«ГК ТОЧНО - надежный и давний партнер Сбера. Оказываем комплексную поддержку девелоперу с 2018 года. В настоящее время мы реализуем шесть проектов общей площадью более 320 тысяч квадратных метров. В Сбере успешно открыто около 3,3 тысячи эскроу-счетов для ГК ТОЧНО. Уверена, что вместе с застройщиком мы продолжим создавать комфортные условия для жизни граждан».

С начала 2022 года отраслевой портфель финансирования строительства жилой недвижимости Сбера в Краснодарском крае превысил 174 млрд рублей. Большая часть строящихся объектов на Кубани возводится при поддержке Краснодарского отделения Сбербанка.