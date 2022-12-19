Губернатор Кубани: Новые Генпланы позволят сохранить курортный потенциал края

Утверждены новые генеральные планы Анапы, Геленджика и Горячего Ключа Фото: t.me/makovozovy

На Кубани утвердили новые генеральные планы Анапы, Геленджика и Горячего Ключа. Губернатор края Вениамин Кондратьев рассказал о разработке градостроительных документов прибрежных городов.

Подготовку Генпланов продолжают для Сочи, Новороссийска и поселений Туапсинского района. Как отметил глава региона, новые документы позволят сохранить курортный потенциал края.

- Основные проблемы наших курортных городов - нехватка социальных объектов и зеленых зон, перегруженность транспортных артерий, - отметил губернатор. - Необходимо сформировать комфортную для жизни городскую среду, сохранить природные богатства, создать скверы и парки, школы, детские сады, спортивные объекты. Особенно это касается курортных территорий, где комплексная застройка выходит на первый план, в том числе и для сохранения туристического потенциала.

Отмечается, что документы не допускают застройку лесных массивов и утрату ценных земель. Учитывается развитие на курортах железнодорожного, морского, воздушного, автомобильного транспорта, автобусного сообщения, пересадочных узлов и перехватывающих парковок.

Кроме того, в прибрежных городах утвердили высоту зданий в зависимости от удаленности от берега. Так, от первой к третьей линии этажность увеличивается – за счет этого городская застройка становится более сбалансированной.