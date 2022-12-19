В Краснодаре 19 декабря изменится схема движения трамваев №5 и троллейбусов №7

Транспорт поедет по другому маршруту после 21:30 Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Краснодаре 19 декабря временно изменится схема движения трамваев №5 и троллейбусов №7. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Изменения связаны с отключением электричества на подстанции «Почтовой», которую ремонтируют. Уточняется, что транспорт проедет по другому маршруту после 21:30.

Так, 19 декабря последние трамваи №5 от улицы им. Бершанской поедут по расписанию, а от улицы им. Петра Метальникова – в 21:23. Составы в 21:40 и 22:10 отправятся от остановки «ул. им. Петра Метальникова» в Комсомольский микрорайон.

Троллейбусы № 7 отправятся от железнодорожного вокзала в 21:50, а от аэропорта – в 22:15. После 22:00 транспорт поедет от вокзала в микрорайон Гидростроителей.