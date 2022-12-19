Дети кубанских военных отправятся на новогоднюю елку в Москву Фото: admkrai.krasnodar.ru

Дети кубанских военных отправятся на новогоднюю елку в Москву. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Ребят будут сопровождать их мамы. Всего из Краснодара, Новороссийска и Кущевского района поедут около 50 человек.

Новогоднее представление состоится уже 20 декабря в рамках федерального проекта. Дети поучаствуют в развлекательной программе, которую организуют в Доме молодежи. После для ребят проведут праздничный спектакль и вручат им подарки.

- Средства на поездку в Москву и обратно выделили администрации муниципалитетов, - уточнили в пресс-службе администрации региона.