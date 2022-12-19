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НовостиОбщество19 декабря 2022 12:01

В Адыгее 53 спасателя стали донорами крови

Сотрудники ведомства стали участниками акции «Спасатель-донор»
Валерия ГОДОВНИКОВА
Спасатели Адыгеи стали донорами крови. Фото: пресс-служба МЧС Адыгеи

Спасатели Адыгеи стали донорами крови. Фото: пресс-служба МЧС Адыгеи

Сотрудники МЧС Адыгеи приняли участие в акции ко Дню спасателя. 53 человека стали донорами и сдали кровь.

- Известно, что в России прилагается немало усилий для развития добровольного донорства, но проблема по-прежнему существует, - рассказали в пресс-службе МЧС Адыгеи.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», сотрудники ведомства регулярно практикуют добровольное донорство. Таким образом они показывают пример помощи людям.