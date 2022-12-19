Новогоднее светомузыкальное шоу запустят на колесе обозрения в парке «Городской сад» Краснодара Фото: krd.ru

Новогоднее светомузыкальное шоу запустят на колесе обозрения в парке «Городской сад» Краснодара. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Световая анимация будет украшать колесо обозрения с 24 декабря до 15 января. Запускать шоу будут ежедневно с 17:00 до 23:00. Уточняется, что в ночь с 31 декабря на 1 января анимацию включат до 01:00.

- Праздничное светомузыкальное шоу будет сопровождаться произведением Петра Чайковского «Вальс цветов», - рассказали в пресс-службе мэрии.

Уточняется, что при плохой погоде светомузыкальное шоу будут приостанавливать.