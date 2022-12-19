В парке Сочи модернизируют туристические маршруты

Протяженность троп увеличится, а инфраструктура станет многофункциональнее. Фото: Елена КРИВЯКИНА

В нацпарке Сочи планируют пересмотреть концепцию туристических маршрутов. Протяженность троп увеличится, а инфраструктура станет многофункциональнее. На данный момент, в парке доступно 167 экскурсионных маршрутов. Однако они нуждаются в доработке.

- Сейчас надо полностью пересмотреть концепцию маршрутов от входа до выхода маршрута, чтобы они существовали не хаотично, а стали единой экскурсионной тропой. Маршрут станет единым, с него можно будет сойти и выйти, когда удобно, - рассказал директор учреждения Андрей Бородин.

Как удалось узнать “Комсомольской правде”-Кубань”, в парке установят новые туалеты и появятся торговые точки.