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НовостиОбщество19 декабря 2022 12:23

В парке Сочи модернизируют туристические маршруты

Нацпарк располагает 167 экскурсионными маршрутами
Ангелина НАЗАРЧУК
Протяженность троп увеличится, а инфраструктура станет многофункциональнее.

Протяженность троп увеличится, а инфраструктура станет многофункциональнее.

Фото: Елена КРИВЯКИНА

В нацпарке Сочи планируют пересмотреть концепцию туристических маршрутов. Протяженность троп увеличится, а инфраструктура станет многофункциональнее. На данный момент, в парке доступно 167 экскурсионных маршрутов. Однако они нуждаются в доработке.

- Сейчас надо полностью пересмотреть концепцию маршрутов от входа до выхода маршрута, чтобы они существовали не хаотично, а стали единой экскурсионной тропой. Маршрут станет единым, с него можно будет сойти и выйти, когда удобно, - рассказал директор учреждения Андрей Бородин.

Как удалось узнать “Комсомольской правде”-Кубань”, в парке установят новые туалеты и появятся торговые точки.