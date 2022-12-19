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НовостиОбщество19 декабря 2022 12:44

В хуторе Темрюкского района Кубани построили водопровод по поручению губернатора

Ранее с просьбой к главе региона обращались местные жители
Светлана ОВДЕЙ
В хуторе построили водопровод протяженностью 2,7 километра Фото: admkrai.krasnodar.ru

В хуторе построили водопровод протяженностью 2,7 километра Фото: admkrai.krasnodar.ru

В хуторе Темрюкского района Кубани построили водопровод по поручению губернатора. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Ранее, в июле 2022 года, жители хутора Белый обращались к главе региона с просьбой построить водопровод. В районе улиц Садовой, Полевой, Молодежной, Пушкина и Луговой наблюдались постоянные перебои с ее подачей летом. Единственным источником водоснабжения были скважины во дворах. Кроме того, жители отмечали плохое качество воды.

В поселении построили водопровод протяженностью 2,7 километра. Всего на работы выделили 6,4 миллиона рублей.

Известно, что по подготовленному муниципалитетом проекту завершить работы планировалось в июле 2023 года. Но водопровод достроили к концу 2022 года.