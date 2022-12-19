Жителей Краснодара приглашают пройти литературный квест

Квест «Литературный Краснодар» пройдет в краевом центре Фото: admkrai.krasnodar.ru

Квест «Литературный Краснодар» пройдет в краевом центре. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Участникам квеста, организованного краснодарской краевой юношеской библиотекой, предстоит выполнить 10 заданий. При успешном прохождении каждого будет открываться следующая локация.

- Помимо увлекательного путешествия по городу участники узнают новые интересные факты о жизни и творчестве писателей, об истории краевой столицы, - отмечают организаторы.

Уточняется, что участвовать в квесте можно как индивидуально, так и командой. Достаточно иметь с собой смартфон, подключенный к интернету. Время прохождения испытаний зависит от скорости выполнения участниками и способа их передвижения. На задания может уйти от нескольких часов до нескольких дней. Но, как уточняют организаторы, доступ к квесту будет открыт не более 10 дней.

Продажи билетов стартуют с 1 января 2023 года. Приобрести их можно на сайте библиотеки-организатора, портале Культура.РФ, платформе ВМузей.