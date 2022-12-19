Новогодний Сочи встречает гостей аудиогидами от МТС, с которыми отдых будет еще увлекательнее

На платформе МТС Music теперь можно найти полезную и интересную информацию о Сочи и близлежащих курортах. Серия посвящена Черноморскому побережью. Цифровой голосовой гид познакомит с самыми красивыми местами – от Сочи и Красной Поляны до Туапсе и далее. Это мобильное приложение доступно абонентам любого оператора, с ним можно слушать музыку, подкасты, радиопрограммы и собственные плейлисты.

Аудиогид по курортам Красной Поляны начинается в аэропорту и «ведет» туристов по маршруту 33-х локаций, где непременно стоит побывать. Настоящий Олимпийский огонь и парк, удивительный светодиодный глобус, резиденции Газпрома, смотровая площадка Горной Олимпийской деревни на Роза Хутор с потрясающими природными видами и другие местные достопримечательности. И это только малая часть.

Для тех, чей путь пролегает через Туапсе и далее, аудиогид подскажет, как добраться из адлеровского аэропорта, а заодно поделится интереснейшими местными историями: чем легендарен заброшенный санаторий Орджоникидзе, как появилось название «Мамайка», расскажет легенду о Волконском дольмене, какой из каньонов считается самым красивым. И поделится множеством других тайн, в которые посвящены немногие из местных жителей.

- Важно, что даже жители Краснодарского края смогут узнать для себя из наших аудиогидов что-то новое о городе, в котором бывали не единожды, – отмечает директор МТС в Краснодарском крае Сергей Ласкавый.