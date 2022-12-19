Житель Кубани пытался незаконно отправить за рубеж 12 посылок с военной продукцией Фото: пресс-служба Краснодарской таможни

Житель Кубани пытался незаконно отправить за рубеж 12 посылок с военной продукцией. Об этом сообщили в пресс-службе Краснодарской таможни.

Мужчина высылал товары международными почтовыми отправлениями. При этом в информации о посылках он указывал неверные сведения. 12 коробок с продукцией военного назначения должны были доставить в том числе в США, Данию, Австралию и Китай.

В доме мужчины уже провели обыски. В подвале гаража правоохранители нашли военную продукцию, в частности, предметы для защиты от средств массового поражения - противогазы, защитные плащи, лицевые маски, перчатки.

- Вывоз перечисленных товаров за пределы РФ осуществляется по лицензиям Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству. В отношении россиянина возбуждено 12 уголовных дел по ч.1 ст. 226.1 УК РФ «Контрабанда иного вооружения», - сообщили в пресс-службе Краснодарской таможни.

Теперь мужчине грозит до семи лет лишения свободы. В настоящее время расследование продолжается.