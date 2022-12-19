В Краснодаре открыты 54 легальные торговые точки по продаже пиротехники Фото из архива КП

В Краснодаре убрали незаконный ларек по продаже пиротехники. Об этом сообщил глава города Евгений Наумов на еженедельном аппаратном совещании.

Торговое помещение установили в районе Вишняковского рынка. Но спустя сутки ларек, который не успел открыться, снесли.

- Вот положительный пример того, что получается, когда мы хотим добиться результата, - отметил мэр Краснодара. - Если мы сможем наладить работу по борьбе с незаконной торговлей, чтобы в течение 12 часов, максимум трех - четырех дней предприниматель уезжал, не успев окупить покупку ларька и его установку, тогда появится результат.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Краснодаре приобрести пиротехнику можно в 54 торговых точках.