В Адыгее водитель иномарки сбил местную жительницу насмерть

На автодороге Майкоп-Усть-Лабинск водитель иномарки сбил женщину насмерть Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Адыгее произошло смертельное ДТП. 18 декабря в районе 22 часов вечера на автодороге Майкоп-Усть-Лабинск водитель иномарки сбил женщину.

- Предварительно установлено, что 40-летний водитель иномарки не справился с управлением и наехал на пешехода, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе МВД Республики Адыгея.

В результате столкновения 39-летняя местная жительница получила травмы несовместимые с жизнью. Женщина скончалась на месте. Полиция проводит проверку для выяснения всех причин и условий аварии.