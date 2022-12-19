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НовостиОбщество19 декабря 2022 13:53

В Адыгее водитель иномарки сбил местную жительницу насмерть

По данному факту проводится проверка
Валерия ГОДОВНИКОВА
На автодороге Майкоп-Усть-Лабинск водитель иномарки сбил женщину насмерть

На автодороге Майкоп-Усть-Лабинск водитель иномарки сбил женщину насмерть

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Адыгее произошло смертельное ДТП. 18 декабря в районе 22 часов вечера на автодороге Майкоп-Усть-Лабинск водитель иномарки сбил женщину.

- Предварительно установлено, что 40-летний водитель иномарки не справился с управлением и наехал на пешехода, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе МВД Республики Адыгея.

В результате столкновения 39-летняя местная жительница получила травмы несовместимые с жизнью. Женщина скончалась на месте. Полиция проводит проверку для выяснения всех причин и условий аварии.