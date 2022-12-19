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НовостиОбщество19 декабря 2022 14:00

Движение автомобилей по Крымскому мосту возобновлено

Автобусы и легковушки не могли проехать по мосту из-за ремонта
Светлана ОВДЕЙ
Движение автомобилей по Крымскому мосту возобновлено Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Движение автомобилей по Крымскому мосту возобновлено Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Движение автомобилей по Крымскому мосту возобновлено. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта России.

Напомним, движение по Крымскому мосту приостановили с 12:00 19 декабря. Легковые автомобили и автобусы не могли проехать из-за ремонта. Планировалось, что мост будет перекрыт до 18:00.

- Сегодня в 16:45 возобновлено движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту, ранее приостановленное в связи с ремонтно-восстановительными работами, - сообщили в Минтрансе РФ.