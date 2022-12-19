В Майкопе схема движения на улице Краснооктябрьской изменится с 20 декабря

Водителям необходимо заранее продумывать свой маршрут. Фото: архив КП

В Майкопе на улице Краснооктябрьской изменится схема движения. В связи с Новым годом и Рождеством с 20 декабря местами на участке будет запрещен проезд транспорта.

- С 20 декабря 2022 года по 15 января 2023 года - на участке улицы Краснооктябрьской (от Пионерской до Советской), - рассказали в пресс-службе администрации Майкопа. - Также движение ограничат с 20 декабря по 18 января - на участке улицы Краснооктябрьской (от Советской до Пушкина).

Водителям транспорта стоит быть внимательней. А также заранее планировать свой маршрут в этот период.