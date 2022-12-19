В Адыгее более 8,2 тысяч школьников перевели на удаленку из-за вспышки болезней

Школьники Адыгеи учатся дома из-за вспышки болезней Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Адыгее обострилась эпидемиологическая ситуация. Из-за вспышки болезней в республике более 8,2 тысяч школьников перевели на удаленку.

Как сообщает министерство образования и науки, на дистанционное обучение в 25 республиканских школах 171 класс находится на дистанционном обучении.

По данным «Комсомольской правды» - Кубань», полностью перешли на удаленный формат восемь школ. Среди них - лицей №35 г. Майкопа, средняя школа №1 г. Адыгейска, школы №1, 5, 6 Кошехабльского района, школы №2, 3 Гиагинского и школа №3 Шовгеновского района.