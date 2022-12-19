Четыре многоэтажки в Прикубанском округе Краснодара остались без отопления из-за аварии

Без тепла и горячей воды временно остались жильцы четырех многоэтажек Фото из архива КП

Четыре многоэтажки в Прикубанском округе Краснодара остались без отопления и горячей воды. Отключение произошло из-за поломки.

- Произошла авария на системе теплоснабжения, причина - скрытая утечка на подземной теплотрассе, - сообщили в городской ЕДДС.

Так, без тепла и горячего водоснабжения временно остались жильцы домов по проезду Репина,1,3,5,3 корп. 1.

На месте аварии работает бригада специалистов. Время восстановления подачи тепла и горячей воды уточняется.