Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
-1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество19 декабря 2022 14:25

Четыре многоэтажки в Прикубанском округе Краснодара остались без отопления из-за аварии

Специалисты устраняют поломку
Светлана ОВДЕЙ
Без тепла и горячей воды временно остались жильцы четырех многоэтажек Фото из архива КП

Без тепла и горячей воды временно остались жильцы четырех многоэтажек Фото из архива КП

Четыре многоэтажки в Прикубанском округе Краснодара остались без отопления и горячей воды. Отключение произошло из-за поломки.

- Произошла авария на системе теплоснабжения, причина - скрытая утечка на подземной теплотрассе, - сообщили в городской ЕДДС.

Так, без тепла и горячего водоснабжения временно остались жильцы домов по проезду Репина,1,3,5,3 корп. 1.

На месте аварии работает бригада специалистов. Время восстановления подачи тепла и горячей воды уточняется.