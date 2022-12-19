Жителю Адыгеи дали 16 лет тюрьмы за растление малолетнего

Суд признал виновным мужчину в преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителю Майкопского района Адыгеи дали 16 лет тюрьмы. Суд признал виновным мужчину в преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего.

- Следствием и судом установлено, что осужденный в разное время совершал в отношении несовершеннолетнего ребенка насильственные действия сексуального характера с использованием его беспомощного состояния, - сообщили в пресс-службе Следкома Адыгеи.

Как сообщает республиканская прокуратура, мужчине назначили 16 лет лишения свободы на срок два года в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.