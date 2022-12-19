Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
-1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество19 декабря 2022 14:36

Жителю Адыгеи дали 16 лет тюрьмы за растление малолетнего

Приговор в законную силу не вступил
Валерия ГОДОВНИКОВА
Суд признал виновным мужчину в преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего

Суд признал виновным мужчину в преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителю Майкопского района Адыгеи дали 16 лет тюрьмы. Суд признал виновным мужчину в преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего.

- Следствием и судом установлено, что осужденный в разное время совершал в отношении несовершеннолетнего ребенка насильственные действия сексуального характера с использованием его беспомощного состояния, - сообщили в пресс-службе Следкома Адыгеи.

Как сообщает республиканская прокуратура, мужчине назначили 16 лет лишения свободы на срок два года в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.