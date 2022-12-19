Третья за день энергоавария оставила без света жителей Прикубанского округа Краснодара

Без света остались более 10 улиц Фото из архива КП

Третья за день энергоавария оставила без света жителей Краснодара. Поломка произошла в Прикубанском округе.

- Из-за повреждения кабельной линии 6-10 кВ отключена ПС «Тургенева-303» и 32 трансформаторные подстанции, - сообщили в городской ЕДДС.

Так, из-за аварии временно обесточены улицы Красных партизан, Азовская, Кирпильская, Клеверная, Колосистая, Придорожная, Снежная, Западный обход. Свет также погас в домах по улицам Поливной, Средней, Цветной.

Бригада специалистов устраняет поломку. Время восстановления подачи уточняется.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Прикубанском округе Краснодара четыре многоэтажки остались из-за аварии без отопления и горячей воды.