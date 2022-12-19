«Комсомолка» совместно с Виктором Жиленко выпустит календарь с крымскими туристическими местами

Чтобы порадовать себя календарем на будущий год, нужно купить толстушку, которая выйдет 21 декабря Фото: Архив "КП"

В преддверии Нового года «Комсомолка» порадует своих читателей интересными темами, рубриками и поздравлениями. Одним из интересных открытий будет календарь на 2023 год с крымскими туристическими объектами. Его совместно с газетой подготовил Виктор Жиленко.

Чтобы порадовать себя календарем на будущий год, нужно купить толстушку, которая выйдет 21 декабря.

Чтобы порадовать себя календарем на будущий год, нужно купить толстушку, которая выйдет 21 декабря Фото: Архив "КП"

Заметим, Виктор Жиленко – успешный крымский бизнесмен и политик, а также основатель сразу нескольких интересных туристических объектов для семейного отдыха с детьми на территории полуострова. Благодаря ему в Крыму появились такие места, как «Парк миниатюр», «Алуштинский аквариум», «Ялтинский крокодиляриум» и «Пандориум» в Симферополе.

Все эти туристические места очень нравятся жителям и гостям Крыма. В парках для детского досуга всегда есть, чем заняться малышам и их родителям.