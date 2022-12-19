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НовостиОбщество19 декабря 2022 15:57

Кубанский казачий хор и оркестр камерной музыки «Благовест» выступили на совместном концерте

Они исполнили знаменитые песни из прошлого
Мария ЧАЛАЯ
Прошел концерт «С песней по жизни». Фото: Кубанский казачий хор.

Прошел концерт «С песней по жизни». Фото: Кубанский казачий хор.

Кубанский казачий хор и оркестр камерной музыки «Благовест» выступили на совместном концерте. Мероприятие прошло при полном аншлаге. На нем ансамбли исполнили знаменитые песни из прошлого.

- В этом году исполняется 55 лет фильму, который давно разлетелся на цитаты. В нем прозвучала знаменитая композиция «Ой ветер, мой ветер» из оперетты «Свадьба в Малиновке», - сообщили в Кубанском казачьем хоре.

Также на сцене прозвучали хиты из фильмов «Остров невезения», «Разговор со счастьем». Исполнили композицию из «Брата» «Я искала тебя». Кроме того, прозвучали песни «Есть только миг», «Как молоды мы были» и многие другие.